Buongiorno da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, aggiornamenti sulle principali situazioni di traffico nelle province di Frosinone e Latina, con rallentamenti e code su diverse arterie. Ricordiamo l’importanza di guidare con prudenza, specialmente in vista delle condizioni invernali: pneumatici o catene sono obbligatori fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un cordiale del Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio edizione dedicata alle provincia di Frosinone nel territorio di Latina code per un'auto in panne sulla statale Pontina all'altezza di Campo di Carne in direzione Roma a Latina poi rallentamento in cui per traffico intenso su via Isonzo all'altezza di via Don Luigi Sturzo e di via Priverno nei due casi In entrambe le direzioni traffico rallentato su via Don Carlo Torello da Piazza Aldo Moro via Botticelli verso quest'ultima altri rallentamenti su via Tucci nei pressi di via Rossetti In quest'ultima direzione Cis Frusinate a Ceccano file su via Ponte in prossimità di via San Francesco d'Assisi nei due sensi di marcia a Frosinone rallentamenti interessano via Piave dalla rotonda per via Aldo Moro a via vado del tufo In quest'ultima direzione si rallenta su Viale Tevere da via Arno via in uscita da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

