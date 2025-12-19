Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e Lazio del 19 dicembre 2025 alle 07:25: traffico intenso tra Roma Nord e il raccordo anulare a causa di incidenti e congestioni. Rallentamenti anche sulla Tangenziale Est, sulla Salaria, sulla Flaminia, sulla Cassia e sull'Aurelia, con code e incolonnamenti in varie tratte. Ricordiamo l’importanza di usare pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dalla diramazione Roma nord un incidente e la causa delle code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo anulare si intensifica poi il traffico sul Raccordo Anulare interna code tra le uscite diramazione Roma sud e appian esterna si rallenta traorè del Pescaccio poi la Prenestina la Tiburtina e ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina un incidente provoca rallentamenti all'altezza di Settecamini in direzione raccordo anulare sulla Salaria code da Villa Spada via dei Prati Fiscali per traffico intenso incolonnamenti sulla Flaminia dal raccordo anulare a via Tuscania code a tratti sulla Cassia tra la Tomba di Nerone infine sull'Aurelia file da via Pio Spezi a via di Villa Troili tutto verso il centro da Gina Pandolfo è Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di sicurezza stradale ogni stagione 6 nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

