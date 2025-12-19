Viabilità e sicurezza Opere per 275mila euro

Il Comune di Orbetello investe 275mila euro per potenziare la sicurezza stradale e il decoro urbano. Interventi mirati e opere di riqualificazione contribuiranno a rendere le strade più sicure e il territorio più curato, migliorando la qualità della vita di residenti e visitatori. Un impegno concreto per un ambiente più sicuro e accogliente, in linea con l’obiettivo di valorizzare il territorio e garantire un contesto urbano più efficiente e sostenibile.

© Lanazione.it - Viabilità e sicurezza. Opere per 275mila euro ORBETELLO Un impegno concreto per la sicurezza stradale e il decoro urbano. Il Comune di Orbetello ha stanziato un investimento complessivo di 275mila euro destinato alla riqualificazione e al miglioramento della viabilità in diverse aree del territorio. I fondi, già finanziati, copriranno tre interventi principali: il completamento del rifacimento della strategica strada dei campeggi, importanti lavori di manutenzione tra via Pantini e via Franceschelli a Orbetello Scalo e, infine, il potenziamento dell’ illuminazione pubblica nella zona di Torre Saline. A presentare le opere è il consigliere delegato ai lavori pubblici per il Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Viabilità, sicurezza e grandi opere a Fiumicino: Roberto Feola a tutto campo Leggi anche: Viabilità, scuole, cultura e ambiente: a Treviglio, nel 2026, opere per oltre 11 milioni di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Viabilità e sicurezza. Opere per 275mila euro - Berardi: "Completamento della strada dei campeggi e varie manutenzioni". lanazione.it

Viabilità e Sicurezza #Abruzzo #Atessa #Lavori #Viabilità - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.