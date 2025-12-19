Viabilità a Lecco Fratelli d' Italia | Mezzi di soccorso paralizzati nel traffico modificare il progetto via Costituzione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La viabilità a Lecco si blocca sotto il peso del traffico, con mezzi di soccorso rallentati e rischi crescenti. Fratelli d’Italia chiede urgentemente modifiche al progetto di via Costituzione, mentre il sindaco Gattinoni, con le festività alle porte, sembra aver trasformato le strade in un labirinto di ingorghi, creando disagi e preoccupazioni tra i cittadini.

viabilit224 a lecco fratelli d italia mezzi di soccorso paralizzati nel traffico modificare il progetto via costituzione

© Leccotoday.it - Viabilità a Lecco, Fratelli d'Italia: "Mezzi di soccorso paralizzati nel traffico, modificare il progetto via Costituzione"

Con l'avvicinarsi delle feste il sindaco Gattinoni ha ben pensato di regalare ai lecchesi chilometri e chilometri di code. Le strade della nostra città, complici i molti cantieri aperti durante il periodo prenatalizio, non riescono a reggere tutte le modifiche viabilistiche pensate dalla giunta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Fratelli d'Italia Lecco inaugura la nuova sede. L'annuncio: "A giorni il candidato per Lecco"

Leggi anche: Viabilità di Lecco al collasso: "Rinviare subito i lavori in viale Costituzione, aprire tavolo con Comuni limitrofi"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.