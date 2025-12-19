Viabilità a Lecco Fratelli d' Italia | Mezzi di soccorso paralizzati nel traffico modificare il progetto via Costituzione
La viabilità a Lecco si blocca sotto il peso del traffico, con mezzi di soccorso rallentati e rischi crescenti. Fratelli d’Italia chiede urgentemente modifiche al progetto di via Costituzione, mentre il sindaco Gattinoni, con le festività alle porte, sembra aver trasformato le strade in un labirinto di ingorghi, creando disagi e preoccupazioni tra i cittadini.
Con l'avvicinarsi delle feste il sindaco Gattinoni ha ben pensato di regalare ai lecchesi chilometri e chilometri di code. Le strade della nostra città, complici i molti cantieri aperti durante il periodo prenatalizio, non riescono a reggere tutte le modifiche viabilistiche pensate dalla giunta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Fratelli d'Italia Lecco inaugura la nuova sede. L'annuncio: "A giorni il candidato per Lecco"
Leggi anche: Viabilità di Lecco al collasso: "Rinviare subito i lavori in viale Costituzione, aprire tavolo con Comuni limitrofi"
Nuovo ponte di Paderno: primo confronto sull’impatto del traffico Un tavolo operativo per valutare le conseguenze sulla viabilità locale del nuovo viadotto #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MerateECasatese #PadernoDAdda #Lecco #Newslecco - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.