Via libera alla realizzazione della terza linea del forno crematorio di Bergamo

La Giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera al progetto definitivo per la terza linea del forno crematorio, rispondendo all’aumento stabile delle richieste di cremazioni e agli elevati standard qualitativi richiesti dalla Regione Lombardia. Questa nuova installazione rappresenta un passo importante per migliorare i servizi funerari cittadini, garantendo maggiore efficienza e rispetto delle normative vigenti.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della terza linea del forno crematorio cittadino, un'opera che risponde all'aumento strutturale della domanda di cremazioni e agli standard qualitativi richiesti da Regione Lombardia. La Regione ha accolto l'istanza presentata dal Comune nell'ambito del bando regionale dedicato al potenziamento degli impianti di cremazione, riconoscendo al polo crematorio di Bergamo la possibilità di ampliare la propria capacità attraverso una nuova linea, che si affiancherà alle due attualmente in funzione presso il Cimitero Monumentale.

