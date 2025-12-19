Via la tassa dall’aeroporto di Parma La Regione | Servirà a rilanciare il Verdi e gli altri scali

La Regione Emilia-Romagna annuncia l'abolizione della tassa aeroportuale per Forlì, Parma e Rimini, con l’obiettivo di stimolare il rilancio degli scali minori. Questa misura, prevista dal prossimo anno, mira a favorire la crescita del traffico e a rafforzare il ruolo strategico degli aeroporti regionali, tra cui il Verdi di Parma. Un passo importante per sostenere lo sviluppo e la competitività del settore aeronautico locale.

In Emilia-Romagna sarà abolita la council tax a partire dal prossimo anno per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Il Governo, nella legge di bilancio in approvazione in questi giorni, ha inserito l’emendamento che. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

