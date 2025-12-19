Via la tassa dall’aeroporto di Parma La Regione | Servirà a rilanciare il Verdi e gli altri scali

La Regione Emilia-Romagna annuncia l'abolizione della tassa aeroportuale per Forlì, Parma e Rimini, con l’obiettivo di stimolare il rilancio degli scali minori. Questa misura, prevista dal prossimo anno, mira a favorire la crescita del traffico e a rafforzare il ruolo strategico degli aeroporti regionali, tra cui il Verdi di Parma. Un passo importante per sostenere lo sviluppo e la competitività del settore aeronautico locale.

Saranno operative dal prossimo primo gennaio le novità sulla tassa di soggiorno a Salerno. La novità non è soltanto nel nuovo tariffario approvato dalla Giunta comunale ma nella scelta amministrativa di renderlo operativo fin dall’avvio dell’anno fiscale, così - facebook.com facebook

Gli acquisti online moltiplicano le spedizioni. E da mesi si parla di una nuova tassa sui pacchi. Ok al contributo comunitario di tre euro dal 1° luglio 2026, in Italia riflessioni in corso con la Manovra - Tasse / Pubblico, Agenzia delle dogane e dei… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.