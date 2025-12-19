In Emilia-Romagna sarà abolita la council tax a partire dal prossimo anno per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Il Governo, nella legge di bilancio in approvazione in questi giorni, ha inserito l’emendamento che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Via la tassa dall’aeroporto di Parma. La Regione: “Servirà a rilanciare il Verdi e gli altri scali”

Leggi anche: Aeroporti, la Regione punta su un sistema integrato: "Spostare voli dal Marconi per rilanciare gli scali romagnoli"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Via la tassa dall’aeroporto di Parma. La Regione: “Servirà a rilanciare il Verdi e gli altri scali” - Romagna sarà abolita la council tax a partire dal prossimo anno per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini ... msn.com