Dopo decenni di rimpalli tra Comune e Provincia, il consigliere Gallorini chiarisce che via dell’Infernaccio è comunale dal 1969. Intanto l’asfalto a Frassineto è un colabrodo e i cittadini cadono andando al cimitero. Ora l’amministrazione promette asfaltatura e marciapiede: vediamo se dalle parole si passa finalmente ai fatti. Via dell’Infernaccio a Frassineto pare terra di nessuno: buche, crateri e un asfalto che sembra bombardato. E invece, sorpresa delle sorprese, la strada è comunale dal 1969. Cinquantasei anni dopo, grazie a un accesso agli atti, il consigliere Andrea Gallorini ha tolto il velo al mistero che per decenni ha fatto comodo a tutti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Via dell’Infernaccio: dopo 56 anni s’è scoperto di chi è. Ora asfaltatela, bischeri

Leggi anche: Il bar Ruffini chiude dopo 56 anni: "È ora di cambiare vita"

Leggi anche: Diddy compie 56 anni in carcere: dallo champagne ai fagioli, l’ex re dell’hip hop ora festeggia con la mensa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Focarò per il volo della Madonna di Loreto. Anche quest'anno, dopo il tramonto del 9 Dicembre, ci siamo ritrovati intorno al fuoco. Una tradizione contadina secolare, un simbolo di luce e speranza. #LeCanà #tradizioni #countrylife #madonnadiloreto - facebook.com facebook