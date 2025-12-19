Via Cesare Rosaroll | sorpreso con una pistola Arrestato un 17enne dalla Polizia di Stato

Nella notte, un inseguimento nel cuore di Napoli ha portato all’arresto di un 17enne, sorpreso con una pistola rubata. La Polizia di Stato, intervenuta tempestivamente, ha recuperato l’arma e assicurato il giovane alla giustizia, evidenziando l’impegno nella lotta alla criminalità e alla tutela della sicurezza cittadina.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne napoletano per detenzione illegale di armi; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato a bordo di un motociclo due soggetti che stavano percorrendo via Santa Caterina a Formiello contromano; in quei frangenti, il conducente, accortosi della presenza degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

