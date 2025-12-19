Via Ausonia il cordolo della pista ciclabile è rotto e pericoloso
Su via Ausonia, il cordolo della pista ciclabile presenta sezioni rotte e pericolose, in particolare all’incrocio con via Valdemone e nei pressi del civico 17. Questi elementi in cemento risultano spostati, mettendo a rischio la sicurezza di ciclisti e pedoni. La situazione richiede interventi tempestivi per ripristinare l’integrità del percorso e garantire un attraversamento sicuro per tutti gli utenti della strada.
In via Ausonia, ormai da molto tempo, all'altezza dell'incrocio con via Valdemone e all'altezza del civico 17, alcuni elementi in cemento del cordolo che delimita la pista ciclabile dalla corsia degli automezzi risultano spostati. Gli stessi invadono pericolosamente la sede stradale utilizzata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
