Vertice sulla manovra a Palazzo Chigi | Meloni incontra Salvini Tajani e Giorgetti

Un nuovo passaggio chiave nel percorso della manovra economica è andato in scena in serata a Palazzo Chigi, dove si è riunito il vertice di governo chiamato a fare il punto sugli ultimi nodi politici e finanziari del provvedimento. La riunione, avviata da poco, si inserisce in una fase delicata del confronto interno alla maggioranza, mentre prosegue il lavoro per rispettare i tempi di approvazione fissati dal calendario parlamentare. Al tavolo siedono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

