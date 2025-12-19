Vertice MeloniTajaniSalviniGiorgetti

20.35 Vertice di governo sulla manovra a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, è in corso da poco una riunione a cui partecipano, fra gli altri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Alla riunione, come si è appreso in un secondo momento, partecipano anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

