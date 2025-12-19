Vertenza Unicoop alta adesione allo sciopero
Elevata partecipazione allo sciopero dei lavoratori di Unicoop Etruria, che si oppongono al piano industriale della nuova cooperativa. Le sigle sindacali denunciano cessioni di punti vendita, esuberi e ridimensionamenti amministrativi, mobilitandosi contro le prospettive future dell’azienda. La giornata di protesta ha evidenziato un forte disagio tra i dipendenti, determinando un momento cruciale nel confronto tra lavoratori e direzione.
PERUGIA - I sindacati parlano di " massiccia adesione tra i lavoratori di Unicoop Etruria alla giornata di sciopero nazionale indetta ieri da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per contrastare il piano industriale presentato dalla neonata cooperativa, che prevede consistenti cessioni di punti vendita, esuberi e un forte ridimensionamento delle sedi amministrative". Sempre fonti sindacali informano che "in Umbria, nel magazzino e nella sede amministrativa di Castiglione del Lago si parla rispettivamente dell’80 e del 60% di astensione dal lavoro, mentre molti punti vendita del territorio regionale sono riusciti ad aprire solo con grandi difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
