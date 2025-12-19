Vertenza Casa Sollievo dipendenti incrociano le braccia | proclamato lo sciopero generale per il 9 gennaio
La crisi a Casa Sollievo della Sofferenza prosegue. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpi, Fials, Nursind, Anmirs e Anaao hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i dipendenti afferenti al comparto, Dirigenza Medica e sanitaria, per il 9 gennaio, per l'intera durata della giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Ikea, lavoratori incrociano le braccia: sciopero nazionale il 5 dicembre
Leggi anche: Sciopero nazionale igiene ambientale: i lavoratori Amiu incrociano le braccia
Casa Sollievo: lavoratori e medici non vogliono pagare la crisi, il prefetto convoca Gumirato e i sindacati; Vertenza Casa Sollievo: nulla di fatto nel vertice in Prefettura; Casa Sollievo, i Sindaci del Gargano avvertono: “Il rischio concreto è l’esodo del personale in altre strutture”; Casa Sollievo della Sofferenza, vertenza sul contratto: domani l’incontro in Prefettura.
“Così perdiamo salario e dignità professionale”, la protesta dei medici di Casa Sollievo - Martedì 16 dicembre alle ore 11 il prefetto di Foggia Paolo Grieco ha convocato in Prefettura i rappresentanti sindacali dei ... immediato.net
"PREOCCUPANTE" Casa Sollievo verso lo sciopero: fallisce la conciliazione in Prefettura a Foggia - FOGGIA – Salta il tentativo di ricomporre lo scontro tra direzione e lavoratori dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. statoquotidiano.it
Crisi Casa Sollievo, ora tocca al prefetto. Il prof Russo: “Trasparenza e regole chiare: così si esce dall’impasse” - Il confronto tra sindacati e direzione di Casa Sollievo della Sofferenza entra nella sua fase più delicata. immediato.net
FIACCOLATA DI SOLIDARIETÀ La vertenza di Casa Sollievo della Sofferenza è diventata il simbolo di una scelta che contrappone diritti e arbitrio, lavoro e potere, dignità e imposizione, con ricadute dirette e pericolose sulla salute dei cittadini e delle lavor - facebook.com facebook
Vertenza Casa Sollievo, fumata nera in Prefettura: i sindacati annunciano lo sciopero x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.