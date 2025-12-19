Vertenza Casa Sollievo dipendenti incrociano le braccia | proclamato lo sciopero generale per il 9 gennaio

La crisi a Casa Sollievo della Sofferenza prosegue. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpi, Fials, Nursind, Anmirs e Anaao hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i dipendenti afferenti al comparto, Dirigenza Medica e sanitaria, per il 9 gennaio, per l'intera durata della giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

