Verso Modena-Venezia La partita di Zampano

Il 1° maggio 2023, un giorno memorabile per Francesco Zampano, che segna la sua prima rete con il Venezia contro il Modena, la sua ex squadra. In un match che ha visto i canarini di Tesser soffrire in Laguna, Zampano dimostra il suo valore e il suo cuore veneziano, intrecciando passato e presente in un momento di grande emozione e significato.

© Sport.quotidiano.net - Verso Modena-Venezia . La partita di Zampano Il Venezia nel cuore, Modena nel destino. Il primo maggio 2023, nel giorno in cui i canarini di Tesser affondano letteralmente in laguna incassando una 'manita', Francesco Zampano segna la sua prima rete con la maglia del Venezia e lo fa proprio contro la sua attuale squadra. Doveva andar così, è chiaro: "Spero non vi dimenticherete mai di me, come io non mi dimenticherò mai di voi", scriveva su Instagram lo scorso luglio quando scelse di salutare l'ultima piazza con la quale ha toccato il paradiso della serie A anche grazie a ciò che ha saputo dargli Paolo Vanoli. Uno che con gli esterni ci sa lavorare eccome.

Modena-Venezia, le ultime e le probabili formazioni del big match - Venezia entra nel vivo: probabili formazioni, scelte decisive e tutte le informazioni su dove vederla ... monza-news.it

I gialli verso il Venezia. Sorrisi e un Massolin al top - Il Modena si prepara a due sfide cruciali: sabato i lagunari, il Monza a Santo Stefano. ilrestodelcarlino.it

#ModenaFC - "Gazzetta di Modena" - Verso i 10mila sabato al #Braglia con il #Venezia - facebook.com facebook

