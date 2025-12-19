Un uomo di 59 anni è stato fermato nella notte dei carabinieri di Prato. Secondo la ricostruzione della Procura avrebbe versato di nascosto la droga dello stupro nella minestra di una dipendente all’interno della sua ditta, dopo averla convinta a restare qualche ora in più a lavoro. La vittima, 24 anni, è stata poi violentata. La ragazza si è risvegliata priva di conoscenza all’interno di un camper, con vestiti diversi rispetto a quelli che indossava. Così si è recata in ospedale e ha denunciato l’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza che avrebbero ripreso la violenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Versa la droga nella minestra della dipendente e la stupra: fermato

Leggi anche: Mette droga nella minestra, la offre alla sua dipendente e poi la stupra: arrestato 59enne a Prato

Leggi anche: Prato, droga dello stupro nella minestra che offre ad una sua dipendente: fermato imprenditore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Versa la droga nella minestra della dipendente e la stupra: fermato - I carabinieri indagano su quanto accaduto dopo la denuncia della donna, che si è svegliata in un camper con addosso vestiti diversi dai suoi. lettera43.it