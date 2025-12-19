Vergara ha la lista d’attesa | Como Verona Genoa e Parma aspettano solo un cenno del Napoli

Antonio Vergara, talento in crescita e desideroso di minuti, si trova attualmente in lista d’attesa al Napoli. Le sue ambizioni e le opportunità di mercato stanno alimentando rumors di un possibile trasferimento già a gennaio. Comuni interessi di club come Como, Verona, Genoa e Parma potrebbero presto aprire nuove prospettive per il giovane calciatore. Schira svela i dettagli di questa possibile svolta nel futuro di Vergara.

Antonio Vergara, alla ricerca di più spazio in campo, potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Ne parla Schira. Vergara, sarà addio a gennaio? I dettagli. Scrive Schira su X: "Antonio Vergara vuole giocare di più ed è pronto a lasciare il Napoli nella finestra di trasferimento di gennaio. Tre club di #SerieA hanno già mostrato interesse per il centrocampista per un prestito di sei mesi." Inoltre, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione del Napolista, le squadre interessate al giovane talento partenopeo sarebbero Como, Verona, Genoa, Parma. Curioso, ma altamente esplicativo, il fatto che gli allenatori di 3 su 4 di queste compagini (Fabregas, De Rossi e Zanetti) siano ex centrocampisti.

