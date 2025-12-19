Piazza Filopanti si presenta ora più verde e raffinata, grazie a un intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Con un investimento di 181.768,19 euro, la principale piazza di Budrio ha subito un restyling che valorizza gli spazi pubblici e arricchisce il centro cittadino, offrendo ai cittadini un luogo più accogliente e verde.

© Ilrestodelcarlino.it - Verde e raffinata, piazza Filopanti risplende

Sono terminati i lavori in piazza Filopanti, finanziati 181.768,19 euro dalla Regione Emilia-Romagna, che hanno ridisegnato il volto della principale piazza di Budrio e aumentato le zone di verde in pieno centro. L’intervento è stato possibile grazie alla vittoria dell’edizione 2023 del bando regionale per la promozione del commercio. Terminato il cantiere e riaperta la Piazza verranno a breve posizionati anche nuovi arredi. Un progetto voluto e portato avanti dalla determinazione della sindaca Badiali: "Il centro storico di Budrio è un bene tutelato, il progetto è stato pensato fin dall’inizio insieme alla soprintendenza al fine di migliorare lo stato in cui versava Piazza Filopanti, migliorando l’accessibilità e intervenendo su impatto ambientale e mitigazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Turbigo, inaugurata la nuova piazza Bonomi: “Il cuore della città ora risplende”

Leggi anche: Firenze, tramvia e verde: nuova vita per piazza Beccaria

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Verde e raffinata, piazza Filopanti risplende.

Verde e raffinata, piazza Filopanti risplende - Ampliate le aiuole, piantati nuovi alberi e rifatta la pavimentazione con resina più robusta. ilrestodelcarlino.it