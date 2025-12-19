Il Consiglio Comunale si conferma protagonista attivo e responsabile, approvando 42 delibere in 21 sedute. Un percorso caratterizzato da confronto, apertura e dibattiti costruttivi, in un clima di rispetto reciproco che sottolinea l’impegno collettivo verso il bene della comunità. Un bilancio di attività che dimostra l’importanza del dialogo e della collaborazione tra tutti i membri.

© Ilrestodelcarlino.it - Ventuno sedute e 42 delibere, il bilancio del Consiglio

"Anche quest’anno il consiglio comunale ha approvato atti importanti, sempre in un clima di confronto, apertura, dibattito costruttivo e rispetto del ruolo. Per questo voglio ringraziare tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, per l’impegno quotidiano che mettono a servizio della città". Così Francesco Luciani, presidente del consiglio comunale di Macerata, nel tracciare il bilancio delle attività dell’assise cittadina. Nel 2025 si sono svolte 21 sedute del consiglio comunale, comprese due andate deserte. Gli atti portati in Consiglio sono stati 103 di cui 36 tra interrogazioni e interpellanze, 14 mozioni, 11 ordini del giorno e 42 delibere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: La Finanza in Comune per le delibere del Consiglio sul salvataggio della Multiservizi

Leggi anche: Unione del Sorbara, dopo aanni di attesa le sedute del Consiglio tornano in presenza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ventuno sedute e 42 delibere, il bilancio del Consiglio; Consiglio comunale 2025: il bilancio del presidente Francesco Luciani.

Ventuno sedute e 42 delibere, il bilancio del Consiglio - "Anche quest’anno il consiglio comunale ha approvato atti importanti, sempre in un clima di confronto, apertura, dibattito costruttivo e ... ilrestodelcarlino.it