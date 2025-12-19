Ventenne morta sull’autostrada Asti-Cuneo spunta l’ipotesi della gara tra auto | La madre | Chiedo giustizia per mia figlia

Una giovane donna di vent'anni ha perso la vita sull’autostrada Asti-Cuneo, in circostanze ancora da chiarire. L’ipotesi di una gara tra auto sta emergendo come possibile causa dell’incidente. La madre della vittima chiede giustizia, mentre la procura di Asti ha avviato un’indagine per omicidio stradale, con due automobilisti indagati. La tragica vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e sulla responsabilità dei conducenti.

Matilde Baldi morta a 20 anni in un incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche - La studentessa astigiana è morta martedì in ospedale dopo cinque giorni di coma: viaggiava con la madre quando la loro 500 è stata colpita e sbalzata via. msn.com

Una gara di velocità tra due Porsche. Entrambe lanciate a oltre 200 chilometri orari. È questa l'ipotesi dietro la morte della ventenne Matilde Baldi, la giovane di Asti è morta martedì 16 dicembre in ospedale ad Alessandria, cinque giorni dopo l’incidente avven - facebook.com facebook

