Ventenne morta sull’autostrada Asti-Cuneo spunta l’ipotesi della gara tra auto | La madre | Chiedo giustizia per mia figlia
Una giovane donna di vent'anni ha perso la vita sull’autostrada Asti-Cuneo, in circostanze ancora da chiarire. L’ipotesi di una gara tra auto sta emergendo come possibile causa dell’incidente. La madre della vittima chiede giustizia, mentre la procura di Asti ha avviato un’indagine per omicidio stradale, con due automobilisti indagati. La tragica vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e sulla responsabilità dei conducenti.
La procura di Asti ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e due automobilisti risulterebbero indagati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Tragedia sull’Asti-Cuneo, l’ombra della gara: Matilde Baldi uccisa a 200 all’ora mentre tornava a casa con la madre
Leggi anche: Tragedia sull’autostrada A5 Torino – Aosta: ancora poco chiara la dinamica in cui è morta una neonata di pochi mesi. Spunta l’ipotesi di un’auto pirata
Matilde Baldi morta dopo cinque giorni di agonia sulla Asti-Cuneo. Folle gara di velocità tra due Porsche forse causa della tragedia - L'ipotesi di una sfida in autostrada nasce dalle immagini raccolte dalle telecamere e da diverse testimonianze ... torino.corriere.it
Matilde Baldi morta a 20 anni in un incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche - La studentessa astigiana è morta martedì in ospedale dopo cinque giorni di coma: viaggiava con la madre quando la loro 500 è stata colpita e sbalzata via. msn.com
Una gara di velocità tra due Porsche. Entrambe lanciate a oltre 200 chilometri orari. È questa l'ipotesi dietro la morte della ventenne Matilde Baldi, la giovane di Asti è morta martedì 16 dicembre in ospedale ad Alessandria, cinque giorni dopo l’incidente avven - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.