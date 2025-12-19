Venezuela Trump | Non escludo la guerra Maduro sa cosa voglio
L'ex presidente Donald Trump ha rivelato di non escludere la possibilità di un intervento militare in Venezuela, sottolineando che Maduro è consapevole delle sue intenzioni. La dichiarazione, rilasciata durante un'intervista telefonica, riaccende i timori di una escalation diplomatica e militare nella regione, mentre il Venezuela si trova al centro di tensioni internazionali sempre più pressanti.
Donald Trump non esclude la possibilità di una guerra con il Venezuela. Lo ha dichiarato in un’intervista telefonica a Nbc News. Martedì il presidente degli Stati Uniti ha ordinato un “blocco” delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo e in partenza dal Paese sudamericano, aumentando la pressione sul leader di Caracas Nicolas Maduro, e nei giorni scorsi gli Usa hanno anche sequestrato una petroliera vicino al Venezuela. La campagna dell’amministrazione Trump ha inoltre portato a 28 attacchi contro imbarcazioni che Washington sostiene siano usate per trasportare droga, raid in cui sono state uccise oltre 100 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
