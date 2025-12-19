Venezuela Trump | Non escludo la guerra Maduro sa cosa voglio

L'ex presidente Donald Trump ha rivelato di non escludere la possibilità di un intervento militare in Venezuela, sottolineando che Maduro è consapevole delle sue intenzioni. La dichiarazione, rilasciata durante un'intervista telefonica, riaccende i timori di una escalation diplomatica e militare nella regione, mentre il Venezuela si trova al centro di tensioni internazionali sempre più pressanti.

© Lapresse.it - Venezuela, Trump: “Non escludo la guerra, Maduro sa cosa voglio” Donald Trump non esclude la possibilità di una guerra con il Venezuela. Lo ha dichiarato in un’intervista telefonica a Nbc News. Martedì il presidente degli Stati Uniti ha ordinato un “blocco” delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo e in partenza dal Paese sudamericano, aumentando la pressione sul leader di Caracas Nicolas Maduro, e nei giorni scorsi gli Usa hanno anche sequestrato una petroliera vicino al Venezuela. La campagna dell’amministrazione Trump ha inoltre portato a 28 attacchi contro imbarcazioni che Washington sostiene siano usate per trasportare droga, raid in cui sono state uccise oltre 100 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Tensione Usa-Venezuela, Trump: "Parlerò con Maduro, ma non escludo invio truppe statunitensi", il video Leggi anche: Trump e Venezuela: minacce, guerra e futuro di Maduro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ucraina, Trump in pressing su Zelensky: Fai in fretta o Putin cambia idea. Venezuela, Trump avverte Maduro: “Non escludo conflitto militare” - (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un conflitto militare con il Venezuela, affermando che l’opzione resta “sul tavolo”. sassarinotizie.com

Trump chiude i mari al petrolio venezuelano ma Caracas sfida Washington: in azione navi e aerei da guerra - Per alcuni è già un "atto di guerra" ma il Venezuela sostiene che il nuovo "blocco" navale annunciato dagli Stati Uniti non sta fermando le sue esportazioni di greggio ... today.it

USA, Trump: "Non escludo guerra con il Venezuela, Maduro sa cosa voglio" - Il presidente statunitense lo ha detto rispondendo a una domanda nel corso di un'intervista telefonica di Nbc News. msn.com

Usa, sereno variabile per l’amministrazione Trump: il nodo Venezuela e i fronti caldi di Gaza e dell’Ucraina Donald Trump vive questo secondo mandato come da tradizione, guardando alla realizzazione del programma più che ai sondaggi - https://www.ilrifor - facebook.com facebook

Stretta dell'amministrazione americana contro il #Venezuela. Il presidente #Trump ha annunciato il blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni x.com

