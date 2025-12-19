Venezuela Trump alza la pressione | Non escludo la guerra Maduro sa cosa voglio

La tensione tra Stati Uniti e Venezuela raggiunge nuovi livelli, con Donald Trump che lascia aperta la porta a un possibile intervento militare. Le parole del presidente americano aumentano le preoccupazioni internazionali, mentre il regime di Maduro si prepara ad affrontare una crisi sempre più complessa. In un contesto di instabilità crescente, la situazione si fa sempre più delicata e imprevedibile.

© Ilgiornale.it - Venezuela, Trump alza la pressione: "Non escludo la guerra. Maduro sa cosa voglio" La crisi tra Stati Uniti e Venezuela entra in una fase di forte escalation. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di non escludere la possibilità di un conflitto armato con Caracas, alimentando i timori di un confronto diretto in una delle aree più sensibili del continente americano. In un'intervista telefonica a NBC News, Trump ha affermato senza esitazioni: " Non la escludo, no ", rispondendo a una domanda sulla possibilità di una guerra con il Venezuela. Le parole arrivano in un contesto già segnato da una crescente pressione militare ed economica dell'amministrazione statunitense contro il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

