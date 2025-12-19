Vendita La Stampa c' è l' interesse anche del romano Caltagirone

L'interesse per La Stampa si intensifica, con il coinvolgimento di Caltagirone, mentre si susseguono eventi di forte impatto, come l'assalto alla redazione durante lo sciopero e lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Questi episodi evidenziano tensioni e dinamiche che segnano il panorama politico e sociale italiano, riflettendo un clima di cambiamento e confronto acceso.

