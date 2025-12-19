Vendita La Stampa c' è l' interesse anche del romano Caltagirone

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'interesse per La Stampa si intensifica, con il coinvolgimento di Caltagirone, mentre si susseguono eventi di forte impatto, come l'assalto alla redazione durante lo sciopero e lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Questi episodi evidenziano tensioni e dinamiche che segnano il panorama politico e sociale italiano, riflettendo un clima di cambiamento e confronto acceso.

vendita la stampa c 232 l interesse anche del romano caltagirone

© Torinotoday.it - Vendita La Stampa, c'è l'interesse anche del romano Caltagirone

L'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, avvenuto il 28 novembre durante lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, ha assunto un peso, almeno simbolico, rispetto alla decisione di sgomberare, all'alba di ieri, 18 dicembre, il centro sociale Askatasuna. L'azione dei ProPal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: “Attacco senza precedenti alla nostra dignità”. Anche Repubblica in agitazione. Il governo convoca Gedi

Leggi anche: «La Stampa» di Torino finisce in mani venete? Elkann a un passo dalla vendita del giornale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.