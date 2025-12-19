Vendita La Stampa c' è l' interesse anche del romano Caltagirone
L'interesse per La Stampa si intensifica, con il coinvolgimento di Caltagirone, mentre si susseguono eventi di forte impatto, come l'assalto alla redazione durante lo sciopero e lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Questi episodi evidenziano tensioni e dinamiche che segnano il panorama politico e sociale italiano, riflettendo un clima di cambiamento e confronto acceso.
L'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, avvenuto il 28 novembre durante lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, ha assunto un peso, almeno simbolico, rispetto alla decisione di sgomberare, all'alba di ieri, 18 dicembre, il centro sociale Askatasuna. L'azione dei ProPal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Voi davvero pensate che La Stampa e i nostri valori possano essere in vendita Perché magari ve l’ha detto un hater sui social Siamo parte di una Storia così grande e così importante che certamente non faremo morire x.com
