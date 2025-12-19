Vendita Amsef il grido di aiuto di una dipendente | Io a 32 anni con un futuro incerto Ho paura
Profonda preoccupazione per il futuro. È questo il clima che si respira tra i 27 lavoratori di Amsef, l’azienda pubblica di servizi funebri, dopo la notizia della proposta di vendita, appresa, come più volte ribadito, non attraverso canali ufficiali, ma attraverso la stampa. Una decisione che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Amsef verso la vendita. Le paure dei sindacati: "Trenta dipendenti, futuro appeso al filo"
Leggi anche: Juventus, Platini sta con John Elkann: «La vendita è impossibile, la Juve è storia e tradizione. Orgoglioso della risposta. Io futuro presidente? Ci ho riflettuto e…»
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Vendita Amsef, l'assessore: "Tutela dei lavoratori sarà una delle condizioni per l'acquirente" x.com
SORPRESA (AMARA) SOTTO L'ALBERO DEL COMUNE In commissione consigliare del comune di Ferrara dibattono della vendita di AMSEF (azienda pubblica di onoranze funebri) facendo una sorta di "elaborazione preventiva del lutto". Ossia, siccome il f - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.