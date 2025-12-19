Vendita Amsef il grido di aiuto di una dipendente | Io a 32 anni con un futuro incerto Ho paura

Profonda preoccupazione per il futuro. È questo il clima che si respira tra i 27 lavoratori di Amsef, l’azienda pubblica di servizi funebri, dopo la notizia della proposta di vendita, appresa, come più volte ribadito, non attraverso canali ufficiali, ma attraverso la stampa. Una decisione che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

