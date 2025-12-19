Veltroni e la lezione cilena per il Pd la democrazia e l’Italia

Walter Veltroni riflette sulla lezione cilena e il suo impatto sul Pd, sulla democrazia e sull’Italia. Le sue analisi richiamano i celebri scritti di Enrico Berlinguer, sottolineando come eventi lontani siano spesso specchio di sfide universali. Un invito a meditare sulle radici della democrazia e sulla resilienza democratica, tra memoria e impegno civile.

© Linkiesta.it - Veltroni, e la lezione cilena per il Pd, la democrazia e l’Italia Le riflessioni di Walter Veltroni sui fatti del Cile – era il titolo dei famosi articoli di Enrico Berlinguer dopo il golpe del 1973 – parlano solo in apparenza di un altro Paese. In realtà parlano dell’Italia. Della sinistra italiana. È un atto d’accusa non polemico, quasi sommesso, ma non per questo meno severo. La sinistra riformista, scrive Veltroni, non ha fatto i conti con il nuovo tempo della storia: «Non lo conosce, non lo comprende». La frammentazione sociale e comunicativa, per una cultura politica cresciuta all’ombra delle grandi fabbriche e dei media tradizionali, resta una lingua sconosciuta: «È aramaico». 🔗 Leggi su Linkiesta.it Leggi anche: Il voto obbligatorio che favorisce la destra, la lezione cilena per la sinistra Leggi anche: Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: “Democrazia a rischio”. Premier: “Falsità sull’Italia” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cile, una lezione per la sinistra Walter Veltroni: "Bisognerebbe fare la dura fatica di contrapporre al populismo una visione d’insieme, un progetto credibile di società che risponda ai bisogni materiali e alla domanda di sicurezza sociale e personale, che alime x.com Venerdì 6 dicembre alle ore 18.00 a #Empoli ci sarà Walter #Veltroni. Sarà un piacere ospitarlo alla Casa del Popolo di S.Andrea insieme ai Giovani Democratici Di Empoli in occasione dei quarant’anni dalla morte di Enrico #Berlinguer. Con lui parleremo dei - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.