Vasto Basket–Air Basket Termoli | potenziate le misure di sicurezza
L’appello per una partita nel segno del rispetto e dell’amicizia arriva dall'amministrazione comunale di Vasto in vista della partita fra Vasto Basket–Air Basket Termoli. Per l'occasione sono state potenziate le misure di sicurezza. La partita è n programma domenica 21 dicembre, alle ore 18, nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Difesa e grinta: la ricetta dei Baskérs per fermare l'ostica Air Basket Termoli
Leggi anche: Vasto piange Remo Salvatorelli, imprenditore e fondatore della Vasto Basket
Vasto Basket–Air Basket Termoli: l’appello per una partita nel segno del rispetto e dell’amicizia - Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«In vista della partita Vasto Basket – Air Basket Termoli, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso ... abruzzonews24.com
L' Air Termoli vince e porta il Vasto basket a gara 3 - In un PalaSabetta pieno in ogni ordine di posti, i ragazzi di coach Marinelli hanno ... rainews.it
Pallacanestro Recanati, contro l'Air Basket Termoli arriva la 3° vittoria di fila - 77 e continua così il suo viaggio a punteggio pieno in cima alla classifica in ... basketmarche.it
Menna e Della Penna: «Potenziamento delle misure di sicurezza» #Vasto #Basket #Termoli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.