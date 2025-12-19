Vasseur lancia la Ferrari | Il tasso di sviluppo sarà enorme Sottovalutata la sfida di Hamilton

Vasseur annuncia grandi ambizioni per la Ferrari, sottolineando un imminente e intenso processo di sviluppo. Nonostante una stagione deludente, la squadra punta a rialzarsi, affrontando con determinazione le sfide e l’esperienza di Hamilton. Il percorso verso il riscatto è appena iniziato, e l’ottimismo resta una componente fondamentale per guardare avanti con speranza e ambizione.

© Oasport.it - Vasseur lancia la Ferrari: “Il tasso di sviluppo sarà enorme. Sottovalutata la sfida di Hamilton”

La Ferrari si è resa protagonista di una stagione fallimentare, ma bisogna provare a guardare al futuro con ottimismo. Il team principal Frederic Vasseur si è proiettato verso la prossima annata agonistica in un’intervista concessa a Sky: “ S’impara sempre da ogni stagione, sappiamo che quella passata non è stata buona, ma c’è stata una ripresa. E abbiamo fatto bene a un certo punto a concentrarci sul 2026. Da ogni singola stagione puoi imparare qualcosa. Sicuramente è stata un’annata difficile, già alla fine di aprile eravamo 110 punti dietro la McLaren. E penso che sia stato giusto focalizzarci sul 2026 “. 🔗 Leggi su Oasport.it

