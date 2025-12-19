Varata una rete di tutela per gli Over85

È stato avviato un innovativo progetto pilota nel Distretto dell’Alto Lodigiano, volto a tutelare gli Over85. Frutto di una collaborazione tra l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi e i Comuni di Salerano sul Lambro, Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani, l’iniziativa mira a individuare tempestivamente le esigenze sociosanitarie di questa fascia di popolazione, garantendo un supporto più efficace e mirato.

Anxhise prevede un censimento della situazione sociosanitaria e delle fragilità degli ultraottantacinquenni, fascia di popolazione vulnerabile e spesso esposta a bisogni complessi non sempre espressi o intercettati.

