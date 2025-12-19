Var e rigori caos arbitrale in Supercoppa | cos’è successo in Bologna-Inter

(Adnkronos) – Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù grazie all'intervento del Var e uno revocato ai nerazzurri nella ripresa. Al 31? Bisseck cicca l'intervento su Castro e colpisce il pallone con la mano,

