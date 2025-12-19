Vantage celebra la doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam e nel Regno Unito

Vantage festeggia una straordinaria doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025, riconosciuta sia in Vietnam come Fastest Growing Broker 2025 che nel Regno Unito come Best Affiliate Program Broker 2025. Questi prestigiosi riconoscimenti testimoniano il continuo impegno e la crescita dell’azienda nel settore, consolidando la sua posizione di leader e innovatore a livello internazionale.

© Iltempo.it - Vantage celebra la doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam e nel Regno Unito PORT VILA, Vanuatu, 19 dicembre 2025 PRNewswire -- Vantage celebra una doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025, aggiudicandosi il premio Fastest Growing Broker 2025 in Vietnam e Best Affiliate Program Broker 2025 nel Regno Unito. Questi premi sono stati conferiti al marchio Vantage nell'ambito delle categorie di riconoscimenti regionali e nazionali dell'evento. I Finance Magnates Awards rimangono uno dei riconoscimenti più rispettati del settore, assegnati attraverso il voto della community e la valutazione degli esperti. Il riconoscimento di Vantage sottolinea le iniziative in corso del marchio in tutte le sue attività, supportate da risorse e strumenti formativi avanzati sia per i trader nuovi che per quelli esperti. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Vantage candidato a sette Finance Magnates Awards 2025 Leggi anche: Una presentatrice creata con l'AI ha condotto per la prima volta un intero programma nel Regno Unito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vantage celebra la doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam e nel Regno Unito. Vantage celebra la doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam e nel Regno Unito - Vantage celebra una doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025, aggiudicandosi il premio Fastest Growing Broker 2025 in Vietnam e Best Affilia ... adnkronos.com

