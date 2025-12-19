Vanoli | A gennaio chi non vuole lottare può andare via Con l' Udinese è troppo importante

Vanoli non ha paura di lottare e lo mostra con fermezza. La sfida contro l'Udinese si avvicina, e ogni gesto, ogni decisione, sarà determinante per il futuro della squadra. In un clima di amarezza, cresce la determinazione a reagire, consapevoli che domenica potrebbe essere la partita della svolta. La passione e la voglia di rivalsa sono più forti che mai.

Firenze, 18 dicembre 2025 - Amarezza per l'ennesima sconfitta, ma anche la consapevolezza che la partita più importante sarà quella di domenica contro l'Udinese. Anche perché la sconfitta di Losanna tutto sommato - in un contesto più ampio rispetto al buio pesto attuale - può anche essere assorbita senza drammi. Fiorentina che va al playoff di febbraio dove affronterà una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia, mentre in campionato le occasioni sono sempre meno per ricucire il gap con la zona salvezza. In svizzera si è visto poco, ma qualcosa di nuovo sì. Specialmente senza palla la Fiorentina ha difeso con un 4-4-2 chiaramente disegnato sul campo.

Vanoli: "In January, anyone who doesn't want to fight can leave. Against Udinese, it's too important." - Guarderemo in faccia le persone che non vogliono lottare e si va avanti". sport.quotidiano.net

Fiorentina, Vanoli: "O si lotta o si va via. Proverò a cambiare qualcosa" - Dopo l'ennesima sconfitta patita dalla Fiorentina contro il Losanna, l'ultimo ad intervenire davanti ai microfoni di Sky Sport è Paolo. tuttomercatoweb.com

Il ritorno del "soldato" Kouame fa sorridere Vanoli: a gennaio resterà x.com

"Per la difesa Vanoli vorrebbe a gennaio De Vrij, poco impiegato all'Inter" La Nazione #fblifestyle - facebook.com facebook

