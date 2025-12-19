Van Aert tra passato e futuro | Stagione non da buttare ma voglio vincere le Classiche
Roma, 19 dicembre 2025 - Tra fango e strada: non è il titolo di un libro o di un film, bensì dell'inverno che si appresta a vivere Wout Van Aert, che domani debutterà nel ciclocross sfidando subito l'acerrimo rivale Mathieu Van Der Poel. Le dichiarazioni di Van Aert. La location sarà quella amica di Anversa e la missione, nell'ambito della tappa di Coppa del Mondo, sarà evitare subito una doppietta all'olandese, già vincitore pochi giorni fa a Namur: intanto il belga, insignito del premio Flandrien e a margine dello stesso, pensa anche alla stagione su strada, partendo da un 2025 non entusiasmante ma neanche da buttare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
