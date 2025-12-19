Roma, 19 dicembre 2025 - Tra fango e strada: non è il titolo di un libro o di un film, bensì dell'inverno che si appresta a vivere Wout Van Aert, che domani debutterà nel ciclocross sfidando subito l'acerrimo rivale Mathieu Van Der Poel. Le dichiarazioni di Van Aert. La location sarà quella amica di Anversa e la missione, nell'ambito della tappa di Coppa del Mondo, sarà evitare subito una doppietta all'olandese, già vincitore pochi giorni fa a Namur: intanto il belga, insignito del premio Flandrien e a margine dello stesso, pensa anche alla stagione su strada, partendo da un 2025 non entusiasmante ma neanche da buttare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Van Aert tra passato e futuro: "Stagione non da buttare, ma voglio vincere le Classiche"

Leggi anche: Tour de France 2026, Van Aert si prenota: "Ma non dipende solo da me"

Leggi anche: Wout van Aert svela il calendario del ciclocross: quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Van Aert tra passato e futuro: "Stagione non da buttare, ma voglio vincere le Classiche" - Il belga, domani al debutto nel ciclocross contro Van Der Poel, sogna Giro delle Fiandre e Parigi- sport.quotidiano.net