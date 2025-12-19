Vallotto vicesindaco D' Anna e Canton assessori | ecco la nuova giunta di Venezia
Rispettate le previsioni della vigilia. Oggi il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato la nuova giunta del comune di Venezia - il rimpasto era dovuto all'elezione in consiglio regionale di Laura Besio e Andrea Tomaello - e non ci sono sorprese: vicesindaco alla Lega, un assessorato a.
Sergio Vallotto vicesindaco di Venezia. Nominati anche due nuovi assessori: Maika Canton e Paolino D'Anna - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato oggi, 19 dicembre, il provvedimento di nomina di tre nuovi componenti della Giunta comunale, dopo le dimissioni presentate ... msn.com
Vallotto vicesindaco, D'Anna e Canton assessori: ecco la nuova giunta di Venezia - Il sindaco Brugnaro ha nominato i tre profili che sostituiranno Besio e Tomaello (eletti in regione) e Renato Boraso. veneziatoday.it
Giunta, la riunione del sindaco in via Palazzo con i segretari dei partiti di maggioranza: ecco assessori e deleghe - Rimpasto di giunta fatto: il segretario provinciale della Lega, Sergio Vallotto, sarà il nuovo vicesindaco, al posto del compagno di partito Andrea Tomaello, eletto in Regione, ... ilgazzettino.it
ECCO LA NUOVA GIUNTA BRUGNARO CON VALLOTTO, D'ANNA E CANTON | 05/12/2025
