Rispettate le previsioni della vigilia. Oggi il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato la nuova giunta del comune di Venezia - il rimpasto era dovuto all'elezione in consiglio regionale di Laura Besio e Andrea Tomaello - e non ci sono sorprese: vicesindaco alla Lega, un assessorato a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Vallotto vicesindaco, D'Anna e Canton assessori: ecco la nuova giunta di Venezia

