Vallo di Diano la Comunità Montana celebra il cinquantenario a Padula

Un mezzo secolo di attività al servizio di quindici comuni e oltre sessantamila abitanti. La Comunità Montana Vallo di Diano ha celebrato ieri a Padula il suo cinquantesimo anniversario con una giornata di lavori divisa tra bilanci istituzionali e prospettive di sviluppo territoriale.

