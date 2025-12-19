Valli Brembana e Seriana | Serve uno studio sulla viabilità tra i caselli dell’A4 e le direttrici dei pendolari
I consiglieri regionali bergamaschi di maggioranza evidenziano l’esigenza di uno studio approfondito sulla viabilità tra i caselli dell’A4 e le direttrici dei pendolari nelle valli Brembana e Seriana, per affrontare i disagi quotidiani vissuti dai pendolari e migliorare la mobilità locale.
I consiglieri regionali bergamaschi di maggioranza Roberto Anelli (Lega), Jonathan Lobati (FI), Pietro Macconi (FDI), Giovanni Malanchini (Lega), Alberto Mazzoleni (FDI), Ivan Rota (FI) e Michele Schiavi (FDI) guardano alla viabilità delle valli Brembana e Seriana consapevoli dei disagi vissuti dai pendolari. I consiglieri hanno presentato un ordine del giorno in cui invitano la Giunta regionale a valutare il finanziamento alla provincia di Bergamo di uno studio di fattibilità complessivo e integrato sulla viabilità tra i caselli autostradali bergamaschi sulla A4 e le strade delle due valli, finalizzato a definire criticità, priorità, scenari progettuali e possibili interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo per la messa in sicurezza, la fluidificazione del traffico e il miglioramento della viabilità delle principali direttrici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
