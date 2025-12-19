Valleve aperto al transito il nuovo ponte della Botta

Da oggi, venerdì 19 dicembre, il nuovo ponte della Botta sulla strada provinciale Lenna-Foppolo nel territorio di Valleve è ufficialmente aperto al transito. Un importante investimento che migliora la viabilità e la sicurezza della zona, facilitando gli spostamenti e favorendo lo sviluppo locale. L'inaugurazione rappresenta un passo avanti per il territorio, confermando l'impegno a potenziare le infrastrutture e a favorire la mobilità sostenibile.

Valleve. A partire da oggi, venerdì 19 dicembre, è aperto al transito il nuovo ponte della Botta sulla strada provinciale Lenna-Foppolo nel territorio di Valleve. L’intervento di riqualificazione strutturale del ponte è iniziato il 28 aprile 2024 e, dopo la sospensione invernale dal 21 dicembre 2024 al 7 aprile, si è concluso lo scorso 15 dicembre. Rimangono da eseguire alcuni lavori di completamento esterni alla viabilità che verranno eseguiti nella prossima primavera prossima. Con l’apertura del ponte verrà dismesso e smontato il ponte provvisorio “tipo bailey” che dal 5 agosto 2022 garantisce il collegamento a senso unico alternato tra Foppolo e Valleve. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Collaudo e lavori ultimati, apre al transito il nuovo ponte dell'Uccellino Leggi anche: Riaperto al transito il ponte sul torrente Lava a Offida Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuovo ponte a Valleve, stop a semaforo e code; Il ponte sul Brembo. Conto alla rovescia per la fine dei disagi. Aperto alla circolazione il nuovo ponte della Botta - Pronto il ponte della Botta sulla strada provinciale 2 «Lenna - ecodibergamo.it

Valleve, aperto al transito il nuovo ponte della Botta - A partire da oggi, venerdì 19 dicembre, è aperto al transito il nuovo ponte della Botta sulla strada provinciale Lenna- bergamonews.it

Nuovo ponte a Valleve, stop a semaforo e code - Sulla provinciale per Foppolo, con due corsie: costato 3,7 milioni di euro, apertura prevista entro Natale. ecodibergamo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.