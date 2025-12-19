Valincic Inter l’agente ferma tutto | Non è realistico che sostituisca Dumfries E lo vogliono anche le rivali nerazzurre
Valincic Inter, il procuratore, mette i punti sulle i: non sarà possibile sostituire Dumfries. Le condizioni attuali del giocatore e le richieste delle rivali nerazzurre rendono impraticabile questa operazione, frenando le speranze di un cambio di ruolo o di acquisto immediato. Un chiarimento che mette fine alle speculazioni e definisce i limiti delle mosse di mercato dell’Inter.
Inter News 24 Valincic Inter, il procuratore ferma tutto. A causa delle condizioni il giocatore non sarà il sostituto di Dumfries. Poi una rivelazione di mercato. Secondo l’analisi di Tuttosport, i nerazzurri dovranno posticipare l’arrivo di Moris Valincic, talentuoso esterno croato della Dinamo Zagabria. Nonostante la necessità di sostituire l’olandese Denzel Dumfries, potente laterale di fascia, il procuratore del giovane ha escluso un trasferimento immediato. La Beneamata resta comunque vigile: l’idea della compagine milanese è bloccare il ragazzo per l’estate, replicando operazioni lungimiranti già concluse in passato. 🔗 Leggi su Internews24.com
