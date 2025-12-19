Valeria Visconti accende il gran gala pre-capodanno al Disco Penelope

19 dic 2025

Sabato 27 Dicembre 2025, il Disco Penelope ospita Valeria Visconti per un Gran Gala Pre-Capodanno indimenticabile. La celebre showgirl italiana porterà sul palco il suo fascino e la sua energia, preparando il pubblico all’ultima notte di festa dell’anno.Cena esclusiva nel ristorante erotico e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

