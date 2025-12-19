valeria e flaminia 10 anni di vita con il cuore artificiale dentro lo zainetto

LA STORIA. Valeria Pedretti, suora dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, e Flaminia Rossi, casalinga appassionata di viaggi, hanno in comune una storia straordinaria: entrambe vivono da 10 anni con un cuore artificiale, una soluzione salva-vita che le ha rese pazienti longeve nel trattamento dell’insufficienza cardiaca terminale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

