Valeria e Flaminia 10 anni di vita con il cuore artificiale dentro lo zainetto
LA STORIA. Valeria Pedretti, suora dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, e Flaminia Rossi, casalinga appassionata di viaggi, hanno in comune una storia straordinaria: entrambe vivono da 10 anni con un cuore artificiale, una soluzione salva-vita che le ha rese pazienti longeve nel trattamento dell’insufficienza cardiaca terminale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Il record di Valeria e Flaminia, da 10 anni vivono con un cuore artificiale
Leggi anche: Il piccolo Luca deriso per lo zainetto del Giro: ma il rosa è il colore della vita
Valeria e Flaminia: 10 anni di vita con il cuore artificiale; Bergamo, il record di suor Valeria e Flaminia: da dieci anni vivono entrambe con il cuore artificiale; Il record di Valeria e Flaminia, da 10 anni vivono con un cuore artificiale; Valeria e Flaminia, 10 anni di vita con il cuore artificiale dentro lo «zainetto».
Il record di Valeria e Flaminia, da 10 anni vivono con un cuore artificiale - A Bergamo 2 delle portatrici di Vad più longeve al mondo, operate nel 2015 all'ospedale Papa Giovanni XXIII. msn.com
Valeria e Flaminia, 10 anni di vita con il cuore artificiale dentro lo «zainetto» - Valeria Pedretti, suora dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, e Flaminia Rossi, casalinga appassionata di viaggi, hanno in comune una storia straordinaria: entrambe vivono da 10 anni con un c ... ecodibergamo.it
Bergamo, il record di suor Valeria e Flaminia: da dieci anni vivono entrambe con il cuore artificiale - Sono le due pazienti con cuore artificiale più longeve seguite dall'ospedale Papa Giovanni ... bergamo.corriere.it
Il record di Valeria e Flaminia, da 10 anni vivono con un cuore artificiale x.com
Valeria Pedretti, suora dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, e Flaminia Rossi, casalinga appassionata di viaggi, hanno in comune una storia straordinaria: entrambe vivono da 10 anni con un cuore artificiale, una soluzione salva-vita che le ha rese pazienti longe - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.