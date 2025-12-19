Val d’Isere Goggia davanti a Vonn anche nella seconda prova libera

A Val d’Isère, Sofia Goggia conferma la sua supremazia sulla neve di Killy, battendo anche Vonn nella seconda prova libera. La campionessa italiana si dimostra in forma, mantenendo alta la tensione in vista delle prossime sfide. La sua performance promette emozioni e grande spettacolo, consolidando il suo ruolo tra le protagoniste di questa stagione.

Val d’Isere. Anche nella seconda e ultima prova di venerdì mattina, 19 dicembre, Sofia Goggia è stata la più veloce sulla neve di Killy di Rocher de Bellevarde. Come avvenuto giovedì, la campionessa bergamasca ha chiuso al comando in 1,41,86 davanti all’amica Lindesy Vonn, staccata di soli 31 centesimi. Il miglior tempo è stato quello della tedesca Weidle-Winkelmann, che però ha saltato una porta. Terza l’austriaca Nina Ortlieb in 1.42.20. Per l’Italia, da segnalare il quarto tempo di Nicol Delago in 1.42.30 e il nono in 1.42.53 d Laura Pirovano. A Val d’Isere sabato mattina alle 10,30 è in programma la gara di discesa, domenica alle 11 il SuperG. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

