Vaccino Covid scontro Lemme-Bassetti il primo | Criminale 18mila persone al mese hanno infarti la virostar | Parlo ho 370k follower - VIDEO

Uno scontro acceso tra Lemme e Bassetti mette in discussione gli effetti del vaccino Covid. Lemme denuncia rischi gravi, affermando che 18mila persone al mese subiscono infarti a causa del vaccino, mentre Bassetti risponde con sicurezza, forte di un ampio seguito sui social. La polemica accende il dibattito pubblico sulla sicurezza e l’efficacia delle vaccinazioni, tra accuse e difese che dividono l’opinione pubblica.

Lemme ha denunciato gli effetti avversi del vaccino Covid davanti a Bassetti: “18mila persone al mese hanno l’infarto per colpa del vaccino. Hanno ammazzato anche i bambini, stanno ammazzando tutti questi criminali. Sono dei criminali cazzo! Non fidatevi, cazzo!” Scontro sul vaccino Covid tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

