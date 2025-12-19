Patrizia Tiberi, medico di medicina generale dell’Asl di Terni, era finita nel mirino della magistratura e degli organi disciplinari per aver applicato, tra il 2021 e il 2022, esenzioni e differimenti vaccinali nei confronti di pazienti ritenuti clinicamente fragili, visti i numerosi effetti avversi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Patrizia Tiberi assolta da accusa di “falso ideologico” per aver concesso esenzioni da inoculazione: “Non volevo uccidere”

