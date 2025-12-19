Vaccini torna l' Open Day | non solo influenza e Covid ma anche morbillo rosolia e tetano

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani della prevenzione nazionale e regionale. Il Servizio di Igiene e sanità pubblica di Rimini organizza due Open Day, durante i quali è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicati non solo alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

