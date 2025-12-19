Vaccini torna l' Open Day | non solo influenza e Covid ma anche morbillo rosolia e tetano

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani della prevenzione nazionale e regionale. Il Servizio di Igiene e sanità pubblica di Rimini organizza due Open Day, durante i quali è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicati non solo alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Vaccini contro influenza, Covid e pneumococco: open day a Chieti

Leggi anche: Influenza, Covid e gli altri vaccini: come è andato l'open day allo stadio di San Siro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vaccino antinfluenzale: sabato 13 dicembre l’open day; “Un Natale in Salute”. Open Day vaccinale a Ravenna; Vaccini: open day a Siliqua, Ballao, Teulada; Pordenone, martedì 16 dicembre open day vaccino contro HPV.

Avevamo una missione, tornare a farvi sorridere, e un obiettivo da raggiungere: 30 mila vaccini in un mese. Oggi siamo molto felici di questa piccola, grande, vittoria. 30 mila persone di cui ci siamo presi cura, sempre con il sorriso di tutto il nostro centro vacc - facebook.com facebook