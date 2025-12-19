Vaccini le storie dell’anno scelte da Gavi

Quest’anno, Gavi ha selezionato le storie più significative legate alla vaccinazione, evidenziando i progressi e le sfide affrontate a livello globale. Dai programmi di prevenzione contro il cancro alla malaria ai sforzi in aree di crisi, queste narrazioni testimoniano l’impatto delle vaccinazioni sulla vita di milioni di persone, dimostrando come la solidarietà e l’innovazione possano cambiare il destino delle comunità più vulnerabili.

Non esiste alcun legame tra vaccini e aumento del rischio di disturbi dello spettro autistico. L'OMS invita a 'contrastare la disinformazione', le storie complottiate vanno smontate.

