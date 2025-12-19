Vaccini le storie dell’anno scelte da Gavi
Quest’anno, Gavi ha selezionato le storie più significative legate alla vaccinazione, evidenziando i progressi e le sfide affrontate a livello globale. Dai programmi di prevenzione contro il cancro alla malaria ai sforzi in aree di crisi, queste narrazioni testimoniano l’impatto delle vaccinazioni sulla vita di milioni di persone, dimostrando come la solidarietà e l’innovazione possano cambiare il destino delle comunità più vulnerabili.
(Adnkronos) – Dal vaccino anti-Hpv e l'impegno per proteggere le ragazze dal cancro alla cervice uterina a quello contro la malaria per milioni di bambini tra i più vulnerabili, fino alle campagne in contesti difficili come le zone di guerra. Sono alcune delle storie che hanno segnato il 2025. A selezionarle Gavi, the Vaccine Alliance, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
