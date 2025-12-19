Vacanze di Natale in biblioteca | la Saffi accoglie lettori e appassionati

Durante le festività natalizie, la Biblioteca Saffi apre le sue porte a lettori e appassionati, offrendo un’oasi di cultura e relax. Con orari consolidati e l’assenza di chiusure nei giorni feriali, è il luogo ideale per immergersi in libri e storie durante le vacanze. Un invito a scoprire nuove letture e vivere la magia delle feste tra le pagine di un buon libro.

Nel periodo delle Feste natalizie, la Biblioteca Saffi rimarrà aperta, ad eccezione dei soli giorni festivi e delle giornate di lunedì come di consueto. Sarà aperta quindi mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre, dalle ore 8.30 alle 13.30. Anche per l'anno 2026 si confermano le aperture nel primo.

