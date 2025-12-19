Le vacanze di Natale 2025 mostrano un aumento dei costi che spinge gli italiani a ridurre le spese per i cenoni, ma senza rinunciare ai viaggi. Analizzando i dati su voli e trasporti, emerge come le scelte di destinazione e le modalità di spostamento si evolvano, riflettendo nuove abitudini e preferenze in un contesto di crescita dei prezzi. Un quadro dinamico che evidenzia come il desiderio di viaggiare rimanga forte, anche di fronte alle sfide economiche.

© Vanityfair.it - Vacanze di Natale 2025: i prezzi salgono, gli italiani tagliano sui cenoni, ma non rinunciano a viaggiare

Dai dati sui costi di voli e trasporti alle scelte degli italiani: chi parte, dove va e come cambia il modo di viaggiare tra Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Natale all'insegna del "caro-pesce". Salgono i prezzi, ma gli italiani punteranno su vongole e frutti di mare

Leggi anche: Prezzi del cibo alle stelle, +25% per l’inflazione: gli italiani tagliano la spesa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani; Vacanze di Natale 2025, quando iniziano e quando finiscono. Le date regione per regione; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano.

Vacanze di Natale 2025: i prezzi salgono, gli italiani tagliano sui cenoni, ma non rinunciano a viaggiare - Dai dati sui costi di voli e trasporti alle scelte degli italiani: chi parte, dove va e come cambia il modo di viaggiare tra Natale e Capodanno ... vanityfair.it