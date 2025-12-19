Ussi Catania | Premio Una Penna sotto l’Albero 2025

L’ USSI Catania (Unione Stampa Sportiva Italiana), in collaborazione con l’ USSI Sicilia, l’Assostampa – Sindacato Unitario dei Giornalisti di Sicilia e con il patrocinio del Comune di Belpasso, ha celebrato, presso i locali dell’azienda “ Il Terrazzo dell’Etna ”, il Premio “ Una Penna sotto l’Albero ”. L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Provinciale Nunzio?Currenti, è ormai punto di riferimento per la promozione della cultura sportiva e della scrittura giornalistica sul territorio. Il Premio, istituito per valorizzare le eccellenze e sensibilizzare le persone che praticano o si avvicinano allo sport, riconosce lo sport quale strumento di responsabilità sociale, crescita per il territorio e veicolo di educazione, formazione e sviluppo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

