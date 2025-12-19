Uscite in massa dal Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore aveva deciso di festeggiare i suoi 160 anni come si conviene a una grande istituzione milanese: eventi, incontri, un concerto nel Duomo, una festa finale. E, a suggello, l’ Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento di meneghina benemerenza, consegnato dal sindaco Beppe Sala al direttore Fabio Tamburini, con accanto i nuovi vertici della casa editrice: l’amministratore delegato Federico Silvestri e la presidente Carmela Colaiacovo. Un’immagine compatta, quasi solenne, da fotografia ufficiale. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ed Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale, consegnano l’Ambrogino d’oro a Fabio Tamburini (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
