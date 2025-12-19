Usa suicida autore assalto alla Brown

L'autore degli spari alla Brown University, che aveva causato la morte di due studenti a Providence e successivamente l'omicidio di un docente del MIT, è stato trovato morto. La sua tragica fine chiude un drammatico capitolo di violenza e dolore, lasciando dietro di sé un alone di mistero e riflessione su temi di salute mentale e sicurezza universitaria.

7.42 Trovato morto il presunto autore degli spari alla Brown University, costati la vita a due studenti a Providence, e dell'omicidio di un docente del MIT due giorni dopo. E' un 48enne portoghese, Claudio Neves, negli Usa dal 2017 con una Green Card vinta alla lotteria che ogni anno mette in palio 50mila permessi di soggiorno senza limiti di tempo. Il presidente Trump ha sospeso la lotteria, fa sapere su X la Segretaria alla Sicurezza interna Noem.

