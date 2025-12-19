Negli Stati Uniti si valuta una stretta sulle green card dopo che una di queste sarebbe stata concessa all’uomo sospettato della sparatoria alla Brown University. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Usa, stretta sulle green card dopo l’attacco alla Brown university

Leggi anche: Sparatoria Brown University, Trump sospende programma lotteria green card

Leggi anche: Scienziato nucleare ucciso in casa: il killer, Claudio Valente, trovato morto, è lo stesso della strage alla Brown University. Trump: "Stop alle Green card"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cosa è la Gold Card di Trump e come funziona; Trump presenta la «Gold Card»: visto da un milione $ per attrarre risorse negli Usa; Turisti spaventati dalla stretta Usa con controlli sui social per entrare: primi viaggi cancellati; Stretta di Trump sugli americani naturalizzati: “Centinaia di revoche all’anno”.

Cosa è la Gold Card di Trump e come funziona - Il presidente americano Donald Trump ha lanciato la sua "Gold Card": paghi almeno un milione di dollari e diventare residente Usa ... policymakermag.it