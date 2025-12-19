Usa stretta sulle green card dopo l’attacco alla Brown university

Negli Stati Uniti si valuta una stretta sulle green card dopo che una di queste sarebbe stata concessa all’uomo sospettato della sparatoria alla Brown University. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Leggi anche: Sparatoria Brown University, Trump sospende programma lotteria green card

Leggi anche: Scienziato nucleare ucciso in casa: il killer, Claudio Valente, trovato morto, è lo stesso della strage alla Brown University. Trump: "Stop alle Green card"

